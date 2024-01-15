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Пугина Катерина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Архип Леонтьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Пугина) Анисия Архипова

Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: (Пугина) Анна Архипова

Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1861

Дочь: (Пугина) Фёкла Архипова

Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1868

Сын: Пугин Сарвил

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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