Пугина Катерина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Пугина) Анисия Архипова
Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: (Пугина) Анна Архипова
Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.05.1861
Дочь: (Пугина) Фёкла Архипова
Отец ребёнка: Пугин Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.10.1868
Сын: Пугин Сарвил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно