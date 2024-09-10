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Кондакова (Чернышева) Александра Васильева

Место рождения

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.

Отец: Чернышев Василий Петрович

Мать: Чернышева Елена Никонорова

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.05.1906 ст.

Муж: Кондаков Василий Федорович

Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.

Дочь: Готовцева (Кондакова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кондаков Василий Федорович

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.03.1926

Дочь: Ложкина (Кондакова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Кондаков Василий Федорович

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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