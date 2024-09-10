Кондакова (Чернышева) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения17.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886 ст.
Бракосочетание
07.05.1906 ст.
Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1911 ст.
Дочь: Готовцева (Кондакова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кондаков Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1926
Дочь: Ложкина (Кондакова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Кондаков Василий Федорович
Смерть
Неизвестно