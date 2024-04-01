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Путилов Сергей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Путилов Василий Уряд. Выс. Рявкинского Федоров

Мать: Путилова Екатерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Бракосочетание
07.02.1905

Жена: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

м. 19 ж. 18
Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: (Путилова) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Путилов Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1912

Сын: Путилов Владимир Сергеев

Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Путилов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1918

Сын: Путилов Александр Сергеев

Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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