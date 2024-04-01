Путилов Сергей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1905
м. 19 ж. 18
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: (Путилова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1912
Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1914
Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1918
Сын: Путилов Александр Сергеев
Мать ребёнка: Путилова (Кузнецова) Лукия Ивановна
Смерть
Неизвестно