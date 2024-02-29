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Пономарев Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Пономарев Федор Яковлевич

Мать: Пономарева Марья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Александра Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Сын: Пономарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Пономарев Гаврила Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Дочь: (Пономарева) Марья Петровна

Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1852

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