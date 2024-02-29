Пономарев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Сын: Пономарев Гаврила Петрович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Дочь: (Пономарева) Марья Петровна
Мать ребёнка: Пономарева Александра Родионовна
Смерть
1852