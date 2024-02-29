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Пономарева Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

24.10.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Сын: Пономарев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Пономарев Гаврила Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Дочь: (Пономарева) Марья Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.10.1878

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