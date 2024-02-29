Пономарева Александра Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти24.10.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Сын: Пономарев Гаврила Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Дочь: (Пономарева) Марья Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Федорович
Смерть
24.10.1878