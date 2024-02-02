Малышева Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1913 ст.

Отец: Малышев Алексей Иванович

Мать: Малышева Ольга Прохоровна

Крещение
07.09.1913 ст.
Онуфриево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: села Онуфриевского крестьянин Афанасий Пудов Фомин и Игналинской волости деревни Сорокиной крестьянская девица Александра Алексеева Харалина
Смерть
Неизвестно
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