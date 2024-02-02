Малышева Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1913 ст.
Крещение
07.09.1913 ст.
Онуфриево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Восприемники: села Онуфриевского крестьянин Афанасий Пудов Фомин и Игналинской волости деревни Сорокиной крестьянская девица Александра Алексеева Харалина
Смерть
Неизвестно