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(Бочарова) Наталия Ивановна
(Бочарова) Наталия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Женский
Отец
Бочаров Иван Иванович
1902 г.р.
Мать
Бочарова (Смородинова) Марфа Ивановна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Бочаров Иван Иванович
Мать:
Бочарова Марфа Ивановна
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