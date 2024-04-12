Варлыгина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлыгина Анна Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.12.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: Тепина Параскева Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1834

Дочь: Филатова Матрена Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1836

Дочь: Березников Капитолина Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1840

Дочь: Елизавета Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Варлыгин Алексей Венедиктов

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1845

Сын: Варлыгин Александр Венедиктов

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1847

Сын: Варлыгин Василий Венедиктов

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1850

Дочь: Елена Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлыгин Венедикт Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
26.12.1854
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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