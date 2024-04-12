Варлыгина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти26.12.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
23.03.1834
Дочь: Филатова Матрена Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1836
Дочь: Березников Капитолина Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1840
Дочь: Елизавета Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Варлыгин Алексей Венедиктов
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1845
Сын: Варлыгин Александр Венедиктов
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1847
Сын: Варлыгин Василий Венедиктов
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1850
Дочь: Елена Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1854
Причина смерти: чахоткою