(Гордеева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Надежда

Место рождения

Ляхово

Дата рождения

13.09.1807

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1807

Отец: Гордей

Мать: Гордеева Авдотья Константинова

Ляхово
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