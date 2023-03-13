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(Гордеева) Надежда
(Гордеева) Надежда
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Древо
Место рождения
Ляхово
Дата рождения
13.09.1807
Пол
Женский
Отец
Гордей
1767 г.р.
Мать
Гордеева Авдотья Константинова
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1807
Отец:
Гордей
Мать:
Гордеева Авдотья Константинова
Ляхово
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