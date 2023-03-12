Федор Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Францевич

Федор Францевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Франц Юльевич

Мать: Евгения Юльевна

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close