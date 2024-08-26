Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Родионовна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Илья Петрович
Мать ребёнка: Лукерья Родионовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кузьма Петрович1744
Мать ребёнка: Лукерья Родионовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Трофим Петрович
Мать ребёнка: Лукерья Родионовна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Лукерья Родионовна
Смерть
1770