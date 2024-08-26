Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Дмитриевич

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1718 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Родионовна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Илья Петрович

Мать ребёнка: Лукерья Родионовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кузьма Петрович1744

Мать ребёнка: Лукерья Родионовна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Трофим Петрович

Мать ребёнка: Лукерья Родионовна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Лукерья Родионовна

Смерть
1770
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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