Кузнецова (Кузнецова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1923
Дочь: Чебанова Мария
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вдовенко Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно