Кузнецова (Кузнецова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1923

Дочь: Чебанова Мария

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовенко Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
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