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Tiits Vahur

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Tiits Georg

Мать: Tiits Antonina

Смерть
Неизвестно
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