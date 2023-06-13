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Tiits Vahur
Tiits Vahur
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Tiits Georg
1914 г.р.
Мать
Tiits (Rein) Antonina
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Tiits Georg
Мать:
Tiits Antonina
Смерть
Неизвестно
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