Кирюхина (Визаулина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина (Визаулина) Анна Ивановна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.09.1898

Дата смерти

27.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1898

Отец: Визаулин Иван

Мать: Визаулина Прасковья

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Алёхина Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1927

Дочь: Шкоборева Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Урубкова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхин Неизвестно

Смерть
27.07.1974
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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