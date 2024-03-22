Кирюхина (Визаулина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1898
Дата смерти27.07.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1898
Отец: Визаулин Иван
Мать: Визаулина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Алёхина Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович
Рождение ребёнка
25.11.1927
Дочь: Шкоборева Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Урубкова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирюхин Фёдор Венедиктович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирюхин Неизвестно
Смерть
27.07.1974