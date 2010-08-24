Подъячев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1933
Дата смерти24.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933
Бракосочетание
31.12.1957
Рождение ребёнка
10.12.1958
Дочь: Антонова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1968
Сын: Подъячев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна
Смерть
24.08.2010
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область