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Подъячев Владимир Иванович

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Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1933

Дата смерти

24.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.12.1957

Жена: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1958

Дочь: Антонова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1968

Сын: Подъячев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Подъячева (михалева) Зоя Ивановна

Смерть
24.08.2010
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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