Калашник Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1953

Дата смерти

02.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953

Отец: Калашник Григорий

Мать: Калашник Мария

Рождение ребёнка
22.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кулунда
Рождение ребёнка
15.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.1999
Караганда
Похороны
Неизвестно
с.Семеновка, Кулундиниский район, Алтайский край
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