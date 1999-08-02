Калашник Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1953
Дата смерти02.08.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1953
Отец: Калашник Григорий
Мать: Калашник Мария
Рождение ребёнка
22.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кулунда
Рождение ребёнка
15.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.1999
Караганда
Похороны
Неизвестно
с.Семеновка, Кулундиниский район, Алтайский край