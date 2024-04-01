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Десяткова Надежда Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятков Яков Степанов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Десятков Илья Рекрут Р. Плосского Яковлев

Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов

Рождение ребёнка
24.06.1771

Сын: Десятков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов

Рождение ребёнка
06.06.1776

Дочь: Ведерникова (Десяткова) Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Десятков Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов

Рождение ребёнка
08.10.1783

Дочь: (Десяткова) Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов

Смерть
Неизвестно

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