Десяткова Надежда Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Десятков Илья Рекрут Р. Плосского Яковлев
Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов
Рождение ребёнка
24.06.1771
Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов
Рождение ребёнка
06.06.1776
Дочь: Ведерникова (Десяткова) Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Десятков Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов
Рождение ребёнка
08.10.1783
Дочь: (Десяткова) Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Десятков Яков Степанов
Смерть
Неизвестно