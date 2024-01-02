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Глушенков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1971

Отец: Глушенков Петр Михайлович

Мать: Глушенкова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
09.06.1995

Сын: Глушенков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Глушенкова Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
13.02.1997

Сын: Глушенков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Глушенкова Наталья Валентиновна

Рождение ребёнка
11.09.2000

Сын: Глушенков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Глушенкова Наталья Валентиновна

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