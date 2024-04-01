Румянцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Мухина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Румянцева Евгения Ивановна

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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