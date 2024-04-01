Румянцев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Мухина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Румянцева Евгения Ивановна
Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Румянцева Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно