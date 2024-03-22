Мухин Исак Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Мухин Никита Федорович
Мать: Мухина Пелагея Федоровна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Бракосочетание
Около 1769
Жена: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Мухин Яков Исакович
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Исаковна
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Мухин Иван Исакович
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мухина Парасковья Исаковна
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Смерть
1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист