Мухин Исак Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Исак Никитич

Мухин Исак Никитич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Мухин Никита Федорович

Мать: Мухина Пелагея Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Бракосочетание
Около 1769

Жена: Мухина Фекла Яковлевна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Мухин Никифор Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Мухин Яков Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Мухин Емельян Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Исаковна

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Мухин Афонасий Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Мухин Иван Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мухина Парасковья Исаковна

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Мухин Еремей Исакович

Мать ребёнка: Мухина Фекла Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Смерть
1794
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 лист
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close