Карлаш (Нестерук) Иумения Фомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаш (Нестерук) Иумения Фомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1855 ст.

Муж: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.

Дочь: Карлаш София Власовна

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Мать ошибочно указана Лукия Ивановна, которая умерла тремя годами ранее
Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.

Дочь: Карлаш Агафия Власьевна

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.

Дочь: Карлаш Ирина Власьевна

Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович

Погребище, Вінницька область
В метрике имя матери указана Лукия, видимо ошибочно имя первой жены

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