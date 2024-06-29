Карлаш (Нестерук) Иумения Фомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1855 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.
Дочь: Карлаш София Власовна
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
Мать ошибочно указана Лукия Ивановна, которая умерла тремя годами ранее
Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.
Дочь: Карлаш Агафия Власьевна
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.
Дочь: Карлаш Ирина Власьевна
Отец ребёнка: Карлаш Влас (Власий) Исидорович
В метрике имя матери указана Лукия, видимо ошибочно имя первой жены