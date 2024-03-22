Полуботок Еремей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиОколо 1660
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
укр. Ярема
Бракосочетание
Около 1604
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Полуботок Артём Еремеевич
Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна
Рождение ребёнка
Около 1607
Сын: Полуботок Фёдор Еремеевич
Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна
Рождение ребёнка
Около 1609
Сын: Полуботок Алексей Еремеевич
Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна
Рождение ребёнка
Около 1611
Сын: Полуботок Овдий Еремеевич
Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна
Место жительства
?.12.1611
Польские войска под руководством подкомория Самуила Горностая хитростью взяли город Чернигов, практически полностью его сожгли и уничтожили многих жителей. По своим пагубным для города последствиям эт... Показать все
Рождение ребёнка
1614
Сын: Полуботок Афанасий Еремеевич
Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна
Место жительства
1618
По Деулинскому договору город Чернигов отошёл к Речи Посполитой.
Военная служба
1619
Воевода, судья и гражданин Черниговский. Еремей Полуботок, которого ляхи тщетно пытались привести в свою веру, получил от черниговского воеводы Салтыкова место, чтобы построить дом и разрешение ловить... Показать все
Место жительства
1623
Грамотой польского короля Сигизмунда ІІІ Чернигову было предоставлено Магдебургское право и учреждён черниговский магистрат, учреждаются шляхетские земские городские подкоморные суды, уравненные в пра... Показать все
Военная служба
1637
Судья местного городского магистрата.
Место жительства
1648
В результате восстания под предводительством Богдана Хмельницкого по Зборовскому миру 1649 года Чернигов вошёл в состав Гетманщины. В 1648 году создан Черниговский полк, который возглавил Мартин Небаб... Показать все
Место жительства
1654
По Переяславскому договору Чернигов вместе со всеми землями Войска Запорожского вошёл в состав Русского царства.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1660