Полуботок Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуботок Еремей

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

Около 1660

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
укр. Ярема
Бракосочетание
Около 1604

Жена: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1605

Сын: Полуботок Артём Еремеевич

Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1607

Сын: Полуботок Фёдор Еремеевич

Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1609

Сын: Полуботок Алексей Еремеевич

Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1611

Сын: Полуботок Овдий Еремеевич

Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
?.12.1611
Чернигов, Чернігівська область
Польские войска под руководством подкомория Самуила Горностая хитростью взяли город Чернигов, практически полностью его сожгли и уничтожили многих жителей. По своим пагубным для города последствиям эт... Показать все
Рождение ребёнка
1614

Сын: Полуботок Афанасий Еремеевич

Мать ребёнка: Полуботок Анастасия Жихаревна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
1618
Чернигов, Чернігівська область
По Деулинскому договору город Чернигов отошёл к Речи Посполитой.
Военная служба
1619
Чернигов, Чернігівська область
Воевода, судья и гражданин Черниговский. Еремей Полуботок, которого ляхи тщетно пытались привести в свою веру, получил от черниговского воеводы Салтыкова место, чтобы построить дом и разрешение ловить... Показать все
Место жительства
1623
Чернигов, Чернігівська область
Грамотой польского короля Сигизмунда ІІІ Чернигову было предоставлено Магдебургское право и учреждён черниговский магистрат, учреждаются шляхетские земские городские подкоморные суды, уравненные в пра... Показать все
Военная служба
1637
Чернигов, Чернігівська область
Судья местного городского магистрата.
Место жительства
1648
Чернигов, Чернігівська область
В результате восстания под предводительством Богдана Хмельницкого по Зборовскому миру 1649 года Чернигов вошёл в состав Гетманщины. В 1648 году создан Черниговский полк, который возглавил Мартин Небаб... Показать все
Место жительства
1654
Чернигов, Чернігівська область
По Переяславскому договору Чернигов вместе со всеми землями Войска Запорожского вошёл в состав Русского царства.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Около 1660
Чернигов, Чернігівська область
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