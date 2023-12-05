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Старицкий Василий Владимирович
Старицкий Василий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1552
Дата смерти
1573
Пол
Мужской
Отец
Старицкий Владимир Андреевич
1535 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1552
Отец:
Старицкий Владимир Андреевич
Мать: не указана
Смерть
1573
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