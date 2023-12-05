Старицкий Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицкий Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1552

Дата смерти

1573

Пол

Мужской

Отец

1535 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1552

Отец: Старицкий Владимир Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1573
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