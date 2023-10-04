Карнаухов Константин Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухов Константин Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1971

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1971

Отец: Карнаухов Иннокентий Трофимович

Мать: не указана

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