Колесникова (Алешина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Алешина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985

Отец: Алешин Алексей Иванович

Мать: Алешина Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
10.11.2009

Дочь: Колесникова Мария Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2013

Дочь: Колесникова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.2019

Сын: Колесников Ростислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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