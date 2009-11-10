Колесникова (Алешина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985
Отец: Алешин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.2009
Дочь: Колесникова Мария Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2013
Дочь: Колесникова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.2019
Сын: Колесников Ростислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности