Ермакова Людмилла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Людмилла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1965

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965

Отец: Черненко Иван Григорьевич

Мать: Черненко Анна Степановна

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