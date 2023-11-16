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Ермакова Людмилла Ивановна
Ермакова Людмилла Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1965
Пол
Женский
Отец
Черненко Иван Григорьевич
1922 г.р.
Мать
Черненко Анна Степановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965
Отец:
Черненко Иван Григорьевич
Мать:
Черненко Анна Степановна
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