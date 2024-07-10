Баяндин Михаил Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Баяндин Гурий Ефимович
Мать: не указана
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Алексеевна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно