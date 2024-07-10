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Баяндин Михаил Гурьевич

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Баяндин Гурий Ефимович

Мать: не указана

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Алексеевна

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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