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Залевский Леонид Михайлович

Место рождения

п. Адо-Тымово Сахалинская область

Дата рождения

09.06.1951

Дата смерти

10.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: Залевский Михаил Иванович

Мать: Залевская Нина Николаевна

п. Адо-Тымово Сахалинская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залевская Татьяна

п. Тымовское Сахалинской области
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залевская Татьяна

п. Тымовское Сахалинской области
Рождение ребёнка
14.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залевская Татьяна

п. Тымовское Сахалинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залевская Татьяна

Смерть
10.10.2017
п. Тымовское Сахалинской области
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