Залевский Леонид Михайлович
Место рожденияп. Адо-Тымово Сахалинская область
Дата рождения09.06.1951
Дата смерти10.10.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
п. Адо-Тымово Сахалинская область
Рождение ребёнка
1970
п. Тымовское Сахалинской области
Рождение ребёнка
1977
п. Тымовское Сахалинской области
Рождение ребёнка
14.10.1988
п. Тымовское Сахалинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залевская Татьяна
Смерть
10.10.2017
п. Тымовское Сахалинской области