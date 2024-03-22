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Проводиловъ Александръ

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Проводиловъ Михаилъ Тмофеевъ

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанова Матрена

Мать ребёнка: Проводилова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1785

Дочь: Дырина Татьяна

Мать ребёнка: Проводилова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1787

Дочь: Проводиловы Екатерина Варвара

Мать ребёнка: Проводилова Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проводилова Февронья

Смерть
1812
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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