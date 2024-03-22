Проводиловъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Проводиловъ Михаилъ Тмофеевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанова Матрена
Мать ребёнка: Проводилова Февронья
Рождение ребёнка
12.01.1785
Дочь: Дырина Татьяна
Мать ребёнка: Проводилова Февронья
Рождение ребёнка
29.11.1787
Дочь: Проводиловы Екатерина Варвара
Мать ребёнка: Проводилова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проводилова Февронья
Смерть
1812