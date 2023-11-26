Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Нетроголов Федор Карпович

Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Нетроголов Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетроголов Михаил Карпович

Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетроголов Карп Иванович

Смерть
Неизвестно
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