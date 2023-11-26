Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Нетроголов Федор Карпович
Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Нетроголов Тимофей Карпович
Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетроголов Михаил Карпович
Отец ребёнка: Нетроголов Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно