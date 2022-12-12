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Сергеев Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

24.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сергеев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.02.1906 ст.

Дочь: Богданова Зоя Максимовна

Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 03.08.1908 ст.

Сын: Сергеев Владимир Максимович

Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: Макарова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Екатерина Ефимовна

Смерть
24.08.1967
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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