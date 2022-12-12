Сергеев Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти24.08.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Сергеев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.02.1906 ст.
Дочь: Богданова Зоя Максимовна
Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 03.08.1908 ст.
Сын: Сергеев Владимир Максимович
Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911
Дочь: Макарова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Сергеева Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1967
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область