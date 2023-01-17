Сергеева Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.02.1906 ст.

Дочь: Богданова Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 03.08.1908 ст.

Сын: Сергеев Владимир Максимович

Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич

Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911

Дочь: Макарова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Максим Сергеевич

Смерть
До 1920
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