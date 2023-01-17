Сергеева Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.02.1906 ст.
Дочь: Богданова Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 03.08.1908 ст.
Сын: Сергеев Владимир Максимович
Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1911
Дочь: Макарова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Сергеев Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1920