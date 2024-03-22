Шалыгина (Крупенина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Сын: Шалыгин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1890 ст.
Сын: Шалыгин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1894 ст.
Дочь: Шалыгина Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1895 ст.
Дочь: Шалыгина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.
Сын: Шалыгин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно