Шалыгина (Крупенина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгина (Крупенина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Крупенин Дмитрий Илларионович

Мать: Крупенина Марфа Харитоновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Шалыгин Василий Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Шалыгин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1890 ст.

Сын: Шалыгин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1894 ст.

Дочь: Шалыгина Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1895 ст.

Дочь: Шалыгина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1897 ст.

Сын: Шалыгин Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Сын: Шалыгин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.

Сын: Шалыгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шалыгин Василий Андреевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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