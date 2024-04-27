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Копейкин Максим Евдокимов

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Копейкин Евдоким

Мать: Копейкина Степанида Герасимова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Татьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Копейкин Федор Максимов

Мать ребёнка: Копейкина Татьяна Афанасьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 7 лет
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Копейкина Авдотья Максимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Авдотья Максимов

Мать ребёнка: Копейкина Татьяна Афанасьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Копейкин Федор Максимов

Мать ребёнка: Копейкина Наталья Егорова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1843

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