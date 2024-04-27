Копейкин Максим Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Копейкин Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Копейкина Татьяна Афанасьева
По ревизии 1795 - 7 лет
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Копейкина Авдотья Максимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Авдотья Максимов
Мать ребёнка: Копейкина Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Копейкина Наталья Егорова
Смерть
1843