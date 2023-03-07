Балданжапов Пурбо Балданович
Место рождения
Дата рождения12.04.1921
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарижапова Дулма Дарижаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия