Балданжапов Пурбо Балданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балданжапов Пурбо Балданович

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Место рождения

Цаган-Ола, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.04.1921

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Цаган-Ола, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарижапова Дулма Дарижаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарижапова Дулма Дарижаповна

Смерть
1991
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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