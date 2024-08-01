Зикратая Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1853
Дочь: (Зикратая) Агафья
Отец ребёнка: Зикратый Федот
Рождение ребёнка
09.11.1857
Дочь: (Зикратая) Стефанида
Отец ребёнка: Зикратый Федот
Рождение ребёнка
20.10.1860
Дочь: (Зикратая) Екатерина
Отец ребёнка: Зикратый Федот
Рождение ребёнка
28.06.1863
Сын: Зикратый Иван
Отец ребёнка: Зикратый Федот
Рождение ребёнка
10.01.1866
Сын: Зикратый Игнат
Отец ребёнка: Зикратый Федот
Смерть
Неизвестно