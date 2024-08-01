Зикратая Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1853

Дочь: (Зикратая) Агафья

Отец ребёнка: Зикратый Федот

Рождение ребёнка
09.11.1857

Дочь: (Зикратая) Стефанида

Отец ребёнка: Зикратый Федот

Рождение ребёнка
20.10.1860

Дочь: (Зикратая) Екатерина

Отец ребёнка: Зикратый Федот

Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Зикратый Иван

Отец ребёнка: Зикратый Федот

Рождение ребёнка
10.01.1866

Сын: Зикратый Игнат

Отец ребёнка: Зикратый Федот

Смерть
Неизвестно

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