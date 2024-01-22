Сидорова (Кондрашкина) Матрёна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кондрашкина) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: (Сидорова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сидорова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Сидоров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Сидоров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич

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