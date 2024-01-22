Сидорова (Кондрашкина) Матрёна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: (Сидорова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сидорова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1903
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.07.1904
Отец ребёнка: Сидоров Иван Афанасьевич