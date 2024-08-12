Потапов-Алексеев-Иванов (Сергеев) Василий Парфенович 02.01.1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапов-Алексеев-Иванов (Сергеев) Василий Парфенович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1813 ст.

Отец: Алексеев-Иванов (Потапов) Парфен Сергеевич

Мать: Никитин-Антонова (Стефанова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1831 ст.

Жена: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1832 ст.

Сын: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Андрей Васильевич

Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1835 ст.

Сын: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1845

Дочь: Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Парфенова) Софония Васильевна

Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Василий Парфенович умерший.
Смерть
Неизвестно

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