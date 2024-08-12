Потапов-Алексеев-Иванов (Сергеев) Василий Парфенович
Место рождения
Дата рождения02.01.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1813 ст.
Бракосочетание
25.01.1831 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1832 ст.
Сын: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Андрей Васильевич
Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна
Рождение ребёнка
20.02.1835 ст.
Сын: Сергеев-Потапов-Алексеев-Иванов (Парфенов) Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна
Рождение ребёнка
28.11.1845
Дочь: Сергеева-Потапова-Алексеева-Иванова (Парфенова) Софония Васильевна
Мать ребёнка: (Михайлова) Анна Иосифовна-Осиповна
Василий Парфенович умерший.
Смерть
Неизвестно