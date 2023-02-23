Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Желтков? Анисим Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Кшуманев Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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