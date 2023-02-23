Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Желтков? Анисим Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Кшуманев Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Владимирович
Смерть
Неизвестно