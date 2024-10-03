Тимофеева Наталья Викторовна
Место рожденияГ. Макушино Курганской обл
Дата рождения30.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1974
Отец: не указан
Г. Макушино Курганской обл
Г. Макушино Курганской области. Проживаю в с. Лесниково Кетовского района Курганской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мысаков Алексей Станиславович
С. Лесниково Курганской обл
Рождение ребёнка
04.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Олег Алексеевич