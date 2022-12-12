Быкова (Богданова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Богданова) Дарья Петровна

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Место рождения

Белинькая, Курганский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1850 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Богданов Петр Федорович

Мать: Богданова Федосья Егоровна

Белинькая, Курганский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Быков Еким Александрович

Лапушки, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.03.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быков Еким Александрович

Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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