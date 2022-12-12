Быкова (Богданова) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Лапушки, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.03.1900 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быков Еким Александрович
Большое Песьяное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно