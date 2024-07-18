Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Лука Пахомов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Лукьянов
Отец ребёнка: Лука Пахомов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Авксентий
Отец ребёнка: Лука Пахомов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Лукьянов
Отец ребёнка: Лука Пахомов