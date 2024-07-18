Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Лука Пахомов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Лукьянов

Отец ребёнка: Лука Пахомов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Авксентий

Отец ребёнка: Лука Пахомов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Лукьянов

Отец ребёнка: Лука Пахомов

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