(Прокофьева) Алефтина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокофьева) Алефтина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1938

Отец: не указан

Мать: Прокофьева Полина Михайловна

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