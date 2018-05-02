Гридина Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридина Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1954

Дата смерти

02.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954

Отец: Крячко Александр Ефимович

Мать: Крячко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
07.11.1975

Сын: Гридин Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Камлай Станислав

Рождение ребёнка
27.03.1979

Дочь: Гридина Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Гридин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1994

Дочь: Саваренюк Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Саваренюк Владимир Михайлович

Смерть
02.05.2018
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