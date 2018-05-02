Гридина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1954
Дата смерти02.05.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1954
Рождение ребёнка
07.11.1975
Сын: Гридин Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Камлай Станислав
Рождение ребёнка
27.03.1979
Дочь: Гридина Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Гридин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1994
Дочь: Саваренюк Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Саваренюк Владимир Михайлович
Смерть
02.05.2018