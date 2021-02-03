Кондрашина (Кураева) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашина (Кураева) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1934

Дата смерти

03.02.2021

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934

Отец: Кураев Павел Яковлевич

Мать: Кураева (Седых) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Зиновий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашин Зиновий Иванович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
03.02.2021

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