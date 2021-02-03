Кондрашина (Кураева) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1934
Дата смерти03.02.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашин Зиновий Иванович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
03.02.2021