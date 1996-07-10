Скурихина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1929

Дата смерти

10.07.1996

Пол

Женский

Отец

Между 1907 и 1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929

Отец: Скурихин Николай Иванович

Мать: Чучкалова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1949

Сын: Санников Виктор Павлович

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович

Смерть
10.07.1996
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