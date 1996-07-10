Скурихина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1929
Дата смерти10.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929
Рождение ребёнка
17.11.1949
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санников Павел Михайлович
Смерть
10.07.1996