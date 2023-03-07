Бякова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно