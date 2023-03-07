Бякова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Матвей Артемьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Матвей Артемьев

Смерть
Неизвестно
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