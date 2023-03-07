Бяков Матвей Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБяков Матвей Артемьев

Бяков Матвей Артемьев

avatar

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бяков Артемий Парфенов

Мать: Бякова Настасия Назарова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Жена: Бякова Анна Иоаннова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Васса

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Васса

Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Васса

Рождение ребёнка
27.07.1832 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Анна Иоаннова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Васса

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1845
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close