Бяков Матвей Артемьев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Бяков Артемий Парфенов
Мать: Бякова Настасия Назарова
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Жена: Бякова Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
1824
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
27.07.1832 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бякова Анна Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Васса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845