Рогожкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1892

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1920

Сын: Рогожкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Рогожкина (Елкина) Пелагея Михайловна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1922

Сын: Рогожкин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Рогожкина (Елкина) Пелагея Михайловна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
1933

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