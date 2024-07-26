Рогожкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1892
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1920
Сын: Рогожкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Рогожкина (Елкина) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1922
Сын: Рогожкин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Рогожкина (Елкина) Пелагея Михайловна
Смерть
1933