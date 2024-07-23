Колосов Тит Отец Четверых — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Тит Отец Четверых

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Евсевий Титов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Колосов Лев (Леонтий?) Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Колосов Василий Титов

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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