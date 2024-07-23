Колосов Тит Отец Четверых
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Колосов Лев (Леонтий?) Титович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1658
Мать ребёнка: не указана
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно